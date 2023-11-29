Цена виляний пятой точкой. Армяне жалуются: "Даже собачий корм не пропускают"

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Волков Владимир
Нельзя подставлять правую щеку, когда ударили по левой. Только кнут, армяне пряник не понимают. Именно жесткий ответ. А насчет рыбной продукции из Армении( справка для автора), еще во времена СССР  славилась севанская форель.
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лл
лина любимцева
Почему армяне терпят Пашиняна?
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АЗ
Андрей Зарубкин
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