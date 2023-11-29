Politiki.net "Реверанс от Пашиняна, требующий от России ответа", - премьер Армении рассказал про "оккупацию".
Цена виляний пятой точкой. Армяне жалуются: "Даже собачий корм не пропускают"
Комментарии
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Волков Владимир
Нельзя подставлять правую щеку, когда ударили по левой. Только кнут, армяне пряник не понимают. Именно жесткий ответ. А насчет рыбной продукции из Армении( справка для автора), еще во времена СССР славилась севанская форель.
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1 час.
лл
лина любимцева
Почему армяне терпят Пашиняна?
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41 мин.
АЗ
Андрей Зарубкин
Показали толпу армян, которые размахивали армянскими флагами и орали, что российское побережье Кавказа и Абхазия входят в состав Великой Армении!
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12 мин.
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