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«Находясь там, понимаешь, почему Африку называют колыбелью цивилизации». Глейхенгауз рассказал о поездке в Кению

«Находясь там, понимаешь, почему Африку называют колыбелью цивилизации». Глейхенгауз рассказал о поездке в Кению

«Хочу поделиться эмоциями и ощущениями от Африки, а именно от Кении. Вообще, я, конечно, сова и не люблю рано вставать, а на отдыхе хочется обычно выспаться.

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