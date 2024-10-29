Итоги сбора урожая, задержание бандита, рост смертности и цен аптеках. Неделя в Краснодарском крае

В Краснодарском крае подвели итоги уборочной кампании, в столице Кубани задержали напавшего на полицейских вооруженного рецидивиста, а также посчитали ущерб от преступлений в IT-сфере, а в Сочи уволили пилота самолета за небрежную посадку.