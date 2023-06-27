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Санаторий "Дуслык" отмечен как лучшая детская здравница России

Санаторий "Дуслык" отмечен как лучшая детская здравница России

В начале июня этого года в Хабаровске состоялся XXII Всероссийский форум "Здравница-2023". Крупнейшее событие санаторно-курортной отрасли объединило 3,5 тысячи участников из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Китайской Народной Республики.

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