Санаторий "Дуслык" отмечен как лучшая детская здравница России

В начале июня этого года в Хабаровске состоялся XXII Всероссийский форум "Здравница-2023". Крупнейшее событие санаторно-курортной отрасли объединило 3,5 тысячи участников из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Китайской Народной Республики.