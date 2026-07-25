🚨 Легковушка перевернулась после ДТП на дороге Севастополь — Инкерман 21-летняя водитель Hyundai не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с Volkswagen.
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🚨 Легковушка перевернулась после ДТП на дороге Севастополь — Инкерман 21-летняя водитель Hyundai не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с Volkswagen.