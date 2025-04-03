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Sohu: Путин неожиданно ответил на окружение России в Арктике странами НАТО

Sohu: Путин неожиданно ответил на окружение России в Арктике странами НАТО

Китайские СМИ обратили внимание на то, что Россия, преследуя свои интересы в Арктике, которые связаны с ее богатыми природными ресурсами и торговыми путями через Северный Ледовитый океан, оказалась под давлением семи стран НАТО.

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