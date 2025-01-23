Михаила Глущенко посадили на 24 года за организацию убийства в 2004 году

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Михаила Глущенко. Бывшего депутата Госдумы РФ признали виновным в организации убийства братьев-бизнесменов и переводчицы на Кипре в 2004 году.
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