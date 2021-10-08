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Авиарейсы в Египет впервые начали выполняться из Владивостока

Авиарейсы в Египет впервые начали выполняться из Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября. /ТАСС/. Авиарейсы в Египет в пятницу впервые открылись из Владивостока, чартерные рейсы в Шарм-эш-Шейх начала выполнять авиакомпания Azur Air, сообщила пресс-служба международного аэропорта Владивосток.

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