Авиарейсы в Египет впервые начали выполняться из Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября. /ТАСС/. Авиарейсы в Египет в пятницу впервые открылись из Владивостока, чартерные рейсы в Шарм-эш-Шейх начала выполнять авиакомпания Azur Air, сообщила пресс-служба международного аэропорта Владивосток.