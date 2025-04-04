Спецпредставитель Путина назвал приемлемыми некоторые гарантии безопасности для Украины

Некоторые гарантии безопасности для Киева могут быть приемлемы для России в том или ином виде. Такое заявление сделал спецпредставитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает Politico.