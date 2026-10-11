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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» после некоторых зон турбулентности показывает, что он может уверенно лететь за чемпионством - Губерниев

«Зенит» после некоторых зон турбулентности показывает, что он может уверенно лететь за чемпионством - Губерниев

- «Зенит» вышел на первое место. Конечно, «Краснодар» после паузы выглядел похуже. Глушенков в полном порядке.

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