Московский метрополитен приобрел 18-тонный пуленепробиваемый броневик «Ахмат»

Московский метрополитен приобрел 18-тонный броневик «Ахмат» Шестиколесный спецавтомобиль несет службу в центре Москвы Московский метрополитен приобрел 18-тонный броневик «Ахмат», о чем сообщает Telegram-канал «Автобусы и вообще».
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