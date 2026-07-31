Собчак прокомментировала приговор Лерчек

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала приговор блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, которой суд назначил пять лет условно и штраф в размере 765 миллионов рублей по уголовному делу о незаконных валютных операциях.
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