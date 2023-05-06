Аршавин о чемпионстве «Зенита»: «Неотвратимость пугает игроков «Спартака». Они по-любому будут участвовать в пиршестве «Зенита»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Бывший полузащитник сине-бело-голубых обсудил с ведущим Дмитрием Губерниевым предстоящую игру Мир РПЛ 7 мая, в которой клуб из Санкт-Петербурга может оформить досрочное чемпионство.