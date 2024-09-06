Знаменитый астролог Тамара Глоба предсказала будущее России и мира. Амбассадор благотворительного фонда «Детский КиноМай», она приехала в Нижний Новгород поддержать детский кинофестиваль, что проходит сейчас в городе и встретилась с нижегородцами.