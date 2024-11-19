Президент Абхазии подал заявление об отставке

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подал заявление о своей отставке. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе президента в Telegram-канале со ссылкой на подписанное между представителями власти и оппозицией соглашение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии