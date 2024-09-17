Американские компании и потребители страдают от роста тарифов на китайские товары

Правительство США объявило в мае этого года, что повысит тарифы на китайские электромобили, полупроводники, солнечные элементы, минералы и другую продукцию, намереваясь включить вольфрам, чипы и изделия из поликристаллического кремния в список дополнительных тарифов, несмотря на значительное общественное сопротивление этим мерам, сообщает romanian.