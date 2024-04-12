В больницу без тряски: в двух городах Поморья отремонтируют подъезды к медицинским учреждениям

На ремонт дорог в двух крупнейших городах Архангельской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будет направлено 710 млн рублейВ текущем году в рамках национального проекта Президента "Безопасные качественные дороги" будут выполнены работы по приведению дорог в соответствие с нормами.
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