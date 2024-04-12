Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 331 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ратник Ратник
    "Оставь надежду. всяк сюда входящий".... Ворон воронуНаводнение в Орск...
  • Гаджи Нурмагомедов
    Да это диверсия,но диверсия алчности региональной и местной власти,на паводковых мероприятиях отмывают бюджетные день...Наводнение в Орск...
  • Россиянин
    Надо бы этих журнашлюх, отправить пасти овец на полгода. Проветрятся, и может поумнеют."В Чечне запретил...

В больницу без тряски: в двух городах Поморья отремонтируют подъезды к медицинским учреждениям

В больницу без тряски: в двух городах Поморья отремонтируют подъезды к медицинским учреждениям

На ремонт дорог в двух крупнейших городах Архангельской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будет направлено 710 млн рублейВ текущем году в рамках национального проекта Президента "Безопасные качественные дороги" будут выполнены работы по приведению дорог в соответствие с нормами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АН
Алексей Наседкин
Да вы сделайте и потом рапортуйте, хотя оно давно должно было быть без помпы. Правда появилась возможность ещё одного распильчика под прикрытием предварительных громких рапортов.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору