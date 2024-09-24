Российский командир вывел отряд из-под обстрела и выбил боевиков с рубежей

Министерство обороны РФ В зоне проведения спецоперации командир мотострелкового взвода старший лейтенант Александр Каруна вывел своих подчиненных из-под обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечил эвакуацию раненых и выбил украинских боевиков с занимаемой позиции.
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