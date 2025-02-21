Набиуллина: Visa и Mastercard не обращались в ЦБ по поводу возвращения в Россию

По словам главы Центробанка, говорить о возобновлении работы этих платежных систем в РФ пока рано Международные платежные системы Visa и Mastercard еще не обращались в Центробанк по вопросу возвращения на российский рынок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии