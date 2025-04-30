Задержаны украинские агенты, готовившие в ХМАО теракт против участника СВО

ФСБ сообщила о задержании и аресте двух украинских агентов и их пособника, готовивших в Ханты-Мансийском автономном округе теракт против участника специальной военной операции по заданию украинских спецслужб.
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