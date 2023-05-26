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Сотрудники Нововоронежской АЭС примут участие в чемпионате профмастерства AtomSkills-2023

Сотрудники Нововоронежской АЭС примут участие в чемпионате профмастерства AtomSkills-2023

11 сотрудников Нововоронежской АЭС - 6 конкурсантов и 5 экспертов - вошли в сборную Концерна "Росэнергоатом" (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом"), которая выступит на VIII отраслевом чемпионате профессионального мастерства AtomSkills-2023.

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