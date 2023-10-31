Пчеловоды Кузбасса угостят вкусным мёдом посетителей ВДНХ

Среди кузбасских участников выставки-форума «Россия» в Москве будут пчеловоды. На продуктовой ярмарке они представят ягоды и орехи в меду, несколько сортов меда — липовый, гречишный, васильковый, таежный.
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