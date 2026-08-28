Удары по Украине! Мощный прилет в гнездо "Фламинго" под Одессой: взрывы, пожарища

В ночь на 28 августа Вооруженные силы России продолжили серию групповых ударов по объектам логистической и транспортной инфраструктуры Украины, которые, по данным Минобороны РФ, используются для обеспечения украинских войск.
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