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Удары по Украине! Мощный прилет в гнездо "Фламинго" под Одессой: взрывы, пожарища

Удары по Украине! Мощный прилет в гнездо "Фламинго" под Одессой: взрывы, пожарища

В ночь на 28 августа Вооруженные силы России продолжили серию групповых ударов по объектам логистической и транспортной инфраструктуры Украины, которые, по данным Минобороны РФ, используются для обеспечения украинских войск.

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