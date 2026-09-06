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Такого смартфона нет ни у кого. Huawei Pura X View с широким 6,39-дюймовым экраном, сверхтонкой рамкой и батареей 7000 мАч поступит в продажу уже 10 сентября

Такого смартфона нет ни у кого. Huawei Pura X View с широким 6,39-дюймовым экраном, сверхтонкой рамкой и батареей 7000 мАч поступит в продажу уже 10 сентября

Презентация ожидается 7 сентября Huawei Pura X View должен стать одним из участников крупной презентации Huawei 7 сентября.

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