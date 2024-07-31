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В СИЗО отправили цыгана, устроившего драку с ножом в электричке

В СИЗО отправили цыгана, устроившего драку с ножом в электричке

Один из цыган ударил другого ножом во время ссоры. Его отправили в СИЗО. Болотнинский районный суд Новосибирской области избрал меру пресечения цыгану, который 25 июля устроил поножовщину в вагоне электропоезда сообщением «Новосибирск-Главный – Болотное».

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