Изъятие земель для недропользования: как недропользователю обосновать государственную нужду в свете новой практики Верховного Суда РФ (2024–2026)

В 2024–2025 годах Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ двумя определениями — № 310-ЭС24-22890 (дело № А54-1090/2023) и № 309-ЭС25-1868 (дело № А60-58852/2023) — фактически демонтировала прежнюю модель, при которой наличие лицензии на пользование недрами воспринималось как самодостаточное основание для изъятия земельного участка.
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