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Царьград

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"Счет идет на недели": Fire Point заявила о готовности ударить по России баллистикой

"Счет идет на недели": Fire Point заявила о готовности ударить по России баллистикой

Fire Point заявила о готовности ударить по России ракетой FP-7 через несколько недель.Украинская компания Fire Point сообщила о готовности применить свою баллистическую ракету FP-7 для удара по территории России в ближайшие недели.

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Tigra07

Вот интересно - если МОРФ так бодренько отчитывается о "поражениях", то где проводятся "летные испытания"? В подземном бункере?