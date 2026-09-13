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FiNE NEWS

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Глава АдГ предложила прекратить выплаты украинским беженцам и вернуть их на родину

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в интервью YouTube-каналу AUF1 заявила о необходимости прекратить выплаты украинским беженцам в Германии и вернуть более миллиона граждан Украины на родину.

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