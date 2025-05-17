ОПЕК+ меняет курс: к чему приведет рост добычи нефти Апрельский отчет ОПЕК+ вызвал активное обсуждение на фоне решения альянса нарастить добычу.
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ОПЕК+ меняет курс: к чему приведет рост добычи нефти Апрельский отчет ОПЕК+ вызвал активное обсуждение на фоне решения альянса нарастить добычу.
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