L'AntiDiplomatico: диалог Путина и Трампа говорит о новом этапе разрядки

Владимир Алтайцев

Вы замечаете, что США снижают напряженность в своих действиях по отношению к нам" Не замечаю, пока что это лишь слова. Но никак не дела. Ракеты США и дроны Китая бьют по нашим городам. Правда, про Китай СМИ РФ умалчивают. А это уже подло по отношению ко всем нам, жителям РФ.