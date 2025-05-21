Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом обозначает новый этап в улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном, сообщает L'AntiDiplomatico.
L'AntiDiplomatico: диалог Путина и Трампа говорит о новом этапе разрядки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Вы замечаете, что США снижают напряженность в своих действиях по отношению к нам" Не замечаю, пока что это лишь слова. Но никак не дела. Ракеты США и дроны Китая бьют по нашим городам. Правда, про Китай СМИ РФ умалчивают. А это уже подло по отношению ко всем нам, жителям РФ.
Ответить
15 час.
BV
Boris Voronin
Мягко стелят, да жёстко спать!!! А уж как сладко кошечка поёт...
Ответить
14 час.
людмила михайлик
С Россией надо дружить,иначе плохо все
Ответить
13 час.
Свежие комментарии