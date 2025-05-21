Политика как он...
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Политика как она есть

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L'AntiDiplomatico: диалог Путина и Трампа говорит о новом этапе разрядки

L'AntiDiplomatico: диалог Путина и Трампа говорит о новом этапе разрядки

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом обозначает новый этап в улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном, сообщает L'AntiDiplomatico.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вы замечаете, что США снижают напряженность в своих действиях по отношению к нам&quot;  Не  замечаю, пока что  это лишь слова. Но никак не  дела. Ракеты  США и дроны Китая бьют по нашим городам. Правда, про  Китай  СМИ РФ  умалчивают. А  это уже подло  по отношению  ко  всем  нам, жителям  РФ.
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15 час.
BV
Boris Voronin
Мягко стелят, да жёстко спать!!! А уж как сладко кошечка поёт...
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14 час.
людмила михайлик
С Россией надо дружить,иначе плохо все
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13 час.
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