Требование к эксплуатации газового оборудования при достижении назначенного срока службы.

Бобруйский межрайонный отдел Могилевского областного управления Госпромнадзора информирует.В соответствии с требованиями ´Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения´, утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 5 декабря 2022 г.