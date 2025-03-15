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Свежие комментарии

Требование к эксплуатации газового оборудования при достижении назначенного срока службы.

Требование к эксплуатации газового оборудования при достижении назначенного срока службы.

Бобруйский межрайонный отдел Могилевского областного управления Госпромнадзора информирует.В соответствии с требованиями ´Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения´, утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 5 декабря 2022 г.

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