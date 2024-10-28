На Украине нашли замену ликвидированной Центральной МСЭК

Функции Центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), ликвидированной на фоне скандала с инвалидностями, будет выполнять Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности в Днепропетровске.
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