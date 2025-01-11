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Царьград

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Шевченко – наш: Русские войска освободили ещё один населённый пункт в ДНР

Шевченко – наш: Русские войска освободили ещё один населённый пункт в ДНР

Из населённого пункта Шевченко русским войскам удалось выгнать всех оккупантов. Об очередной победе в ДНР сообщило Минобороны России.

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Комментарии
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Eduard
Молодцы!
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20 час.
Eduard
Ничего укропам не остввляйте!
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20 час.
Eduard
Я уверен,миллионы украинцев желают освобождение от уголовников Киева,просто у них нет сил и армии!
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20 час.

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