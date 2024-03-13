Слив переговоров генералов Германии взорвал мировую общественность. В первый раз натовцев ткнули носом в их делишки, хотя об их вражеской работе мы знали, пишет обозреватель Pravda.
Те, кто рулит войсками НАТО на Украине, уже покойники — мнение
Комментарии
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Natalija Osminina
Дальше будет просто уничтожение… этих сатанистов. Причем более интенсивное, чем мы видим сейчас. О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? волнения Литвы? Оставьте: это спор славян между собою, Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, Вопрос, которого не разрешите вы.
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23 час.
ВД
Вовладар Даров
Их будут отстреливать как бешеных собак!!!!
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8 час.
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