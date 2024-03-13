Те, кто рулит войсками НАТО на Украине, уже покойники — мнение

Natalija Osminina

Дальше будет просто уничтожение… этих сатанистов. Причем более интенсивное, чем мы видим сейчас. О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? волнения Литвы? Оставьте: это спор славян между собою, Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, Вопрос, которого не разрешите вы.