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14 марта в Екатеринбурге подписано соглашение о пилотном проекте “Экспертиза по ЦИМ”

14 марта в Екатеринбурге подписано соглашение о пилотном проекте “Экспертиза по ЦИМ”

14 марта на площадке ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония подписания Соглашения о старте пилотного проекта для оценки возможности проведения экспертизы проектной документации по цифровой информационной модели объекта («Экспертиза по ЦИМ»).

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