В Югре выпустили тестовую партию детского инновационного препарата “Иммунокол”

Инновационный препарат “Иммунокол” с витаминно-минеральным комплексом, который разработан в Югре специально для детей, проживающих в условиях Севера, и содержит повышенное количество полезных веществ, принимают 200 детей города Ханты-Мансийска.
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