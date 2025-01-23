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Полковник запаса Арзанов: ВСУ хотят 100 дней удерживать часть Курской области

ВСУ попытаются на протяжении 100 дней удерживать занятую часть Курской области. Такое мнение высказал 23 января член президиума общероссийской организации "Офицеры России" полковник запаса Левон Арзанов в разговоре с ТАСС.

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