Мирошник упрекнул Киев в маскировке лжи о Буче

Российская сторона на протяжении трех лет не получает от Киева и его западных партнеров внятных ответов по обвинениям в адрес Москвы, а отказ предоставить доказательства под предлогом конфиденциальности создает почву для манипуляций.
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