Aave рассматривает возможность закрытия 6 блокчейн-рынков V3 и вывода из обращения 50 малоиспользуемых резервов

Предложение по управлению Aave предусматривает закрытие рынков V3 протокола кредитования в шести блокчейнах и вывод из обращения десятков малоиспользуемых токенов, что охватывает активы на сумму $98,1 млн.
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