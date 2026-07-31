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Aave рассматривает возможность закрытия 6 блокчейн-рынков V3 и вывода из обращения 50 малоиспользуемых резервов

Aave рассматривает возможность закрытия 6 блокчейн-рынков V3 и вывода из обращения 50 малоиспользуемых резервов

Предложение по управлению Aave предусматривает закрытие рынков V3 протокола кредитования в шести блокчейнах и вывод из обращения десятков малоиспользуемых токенов, что охватывает активы на сумму $98,1 млн.

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