Александр Бельский поздравил Москву с 877-летием

Председатель ЗакСа подчеркнул важность взаимодействия двух столиц Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга поздравил Москву и жителей города с 877-летием и пожелал столице процветания и благополучия.
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