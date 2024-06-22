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Волков – о победе над Павловичем: «Бауманка победила ВДВ»

«Бауманка победила ВДВ», – сказал Александр Волков. Волков победил Сергея Павловича на UFC Saudi Arabia единогласным решением судей.

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