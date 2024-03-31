Очередной корабль врезался в опору моста в США

Баржа врезалась в опору моста через реку Арканзас в штате Оклахома, передает телеканал NBC. Сообщается, что в результате инцидента, который произошел в 13:25 по местному времени сотрудники правоохранительных органов временно перекрыли движение по южному шоссе 59 и перенаправили движение из этого района.