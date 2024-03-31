Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Очередной корабль врезался в опору моста в США

Очередной корабль врезался в опору моста в США

Баржа врезалась в опору моста через реку Арканзас в штате Оклахома, передает телеканал NBC. Сообщается, что в результате инцидента, который произошел в 13:25 по местному времени сотрудники правоохранительных органов временно перекрыли движение по южному шоссе 59 и перенаправили движение из этого района.

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