При подозрении на утечку персональных данных гражданам России необходимо оперативно поставить самозапрет на оформление новых сим-карт и кредитов, а также запросить свою кредитную историю, рассказал эксперт по защите персональных данных Александр Келлерманн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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