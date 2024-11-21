Экономист Балынин: переплата по ипотеке на 5 млн рублей за 25 лет превысит 32 млн рублей

Чем меньше срок ипотеки, тем меньше переплата по кредиту. Так, при ипотеке на 5 млн рублей под 30% сумма переплаты за пять лет составит 4,7 млн рублей, а за 25 лет — 32,52 млн рублей, то есть почти в семь раз больше.