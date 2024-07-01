Мужчина из Петрозаводска, который убил и расчленил свою соседку Диану Фролову, будет отбывать срок на острове

Фото: gubdaily.ru Белозерск, Вологодская область – 52-летний житель Петрозаводска Василий Петров, признанный виновным в зверском убийстве и изнасиловании 25-летней Дианы Фроловой, проведет остаток своих дней в колонии особого режима ИК-5.
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