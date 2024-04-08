После теракта в Подмосковье наступил момент истины. Стало очевидно, что русский народ кровью заплатил за ошибки чиновников.

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КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ "ПУСТЬ КРОВЬ СМОЕТ РУССКУЮ НАКИПЬ": ПОСЛЕ СЛОВ О РОССИИ ТАДЖИКСКАЯ ПОЭТЕССА ПЕРЕЕХАЛА В МОСКВУ Когда читаешь таджикские учебники по истории и слышишь, что говорят о русских лидеры мнений этой страны, становится не по себе.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
Гулрухсор Сафиева-почему она в России до сих пор?
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13 час.

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