После теракта в Подмосковье наступил момент истины. Стало очевидно, что русский народ кровью заплатил за ошибки чиновников.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ "ПУСТЬ КРОВЬ СМОЕТ РУССКУЮ НАКИПЬ": ПОСЛЕ СЛОВ О РОССИИ ТАДЖИКСКАЯ ПОЭТЕССА ПЕРЕЕХАЛА В МОСКВУ Когда читаешь таджикские учебники по истории и слышишь, что говорят о русских лидеры мнений этой страны, становится не по себе.