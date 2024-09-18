Целевой задачей возможной атаки украинских Вооруженных сил на Тверскую область в ночь на 18 сентября могли быть крупные склады боеприпасов в Торопце.
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Целевой задачей возможной атаки украинских Вооруженных сил на Тверскую область в ночь на 18 сентября могли быть крупные склады боеприпасов в Торопце.
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