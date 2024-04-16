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По лекалам рейдеров: ПАСЕ одобрил передачу Украины замороженных русских активов

По лекалам рейдеров: ПАСЕ одобрил передачу Украины замороженных русских активов

В ПАСЕ прошло голосование по резолюции об использовании замороженных русских активов. Европейцы предложили создать некую организацию - специальный трастовый фонд, куда будут переведены все замороженные активы, чтобы в дальнейшем потратить их на восстановление Украины.

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