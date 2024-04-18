🛣 Готовность дороги Симферополь-Евпатория-Мирный — 90% Закончить строительные работы планируют к 1 августа этого года.
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🛣 Готовность дороги Симферополь-Евпатория-Мирный — 90% Закончить строительные работы планируют к 1 августа этого года.