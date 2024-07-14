Ученые обнаружили растение, которое может расти на Марсе Максим МорозовУченые совершили значительные открытия, которые могут сделать Марс более привлекательным для человеческой колонизации.
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